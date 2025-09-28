Я нашел ошибку
Наши земляки завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград.
Сборная региона заняла первое место на чемпионате и первенстве России по спортивному метанию ножа
30 сентября начнется матч, который определит еще одного участника Кубка мира. 
Воспитанник тольяттинской спортшколы Алексей Гребнев сыграет матч за право участия в Кубке мира по шахматам
В Ленинградской области задержали 14 человек по делам об отравлении спиртом
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
В Самаре водитель сбил 20-летнюю девушку
В Самарской области продолжается реализация социального проекта «Футбол в школе»
В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда
В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями
Воспитанник тольяттинской спортшколы Алексей Гребнев сыграет матч за право участия в Кубке мира по шахматам

28 сентября 2025 14:45
113
30 сентября начнется матч, который определит еще одного участника Кубка мира. 

Мужской шахматный Кубок мира 2025 года пройдет в Индии в штате Гоа. Турнир начнется 30 октября и завершится 27 ноября. В нем примут участие 206 шахматистов.

На сегодняшний день известны 203 из 206 участников. Одна из трех дополнительных путевок будет разыграна в матче между французом Марком-Андриа Маурицци и россиянином Алексеем Гребневым, воспитанником тольяттинской спортивной школы №4 «Шахматы».

В 2023 году Маурицци и Гребнев стали чемпионами мира в юниорских возрастах - до 20 и 18 лет соответственно. 30 сентября начнется матч, который определит еще одного участника Кубка мира. 

Среди россиян на Кубке мире также выступят Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

 

Фото:  Федерация шахмат России/ минспорта СО

Теги: Тольятти

