Воспитанник тольяттинской спортшколы Алексей Гребнев сыграет матч за право участия в Кубке мира по шахматам

Мужской шахматный Кубок мира 2025 года пройдет в Индии в штате Гоа. Турнир начнется 30 октября и завершится 27 ноября. В нем примут участие 206 шахматистов.

На сегодняшний день известны 203 из 206 участников. Одна из трех дополнительных путевок будет разыграна в матче между французом Марком-Андриа Маурицци и россиянином Алексеем Гребневым, воспитанником тольяттинской спортивной школы №4 «Шахматы».

В 2023 году Маурицци и Гребнев стали чемпионами мира в юниорских возрастах - до 20 и 18 лет соответственно. 30 сентября начнется матч, который определит еще одного участника Кубка мира.

Среди россиян на Кубке мире также выступят Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

Фото: Федерация шахмат России/ минспорта СО