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 "Волжские зори": в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по шашкам

23 августа 2024 19:33
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В турнире принимают участие 170 спортсменов из 22 регионов России, среди них 7 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта.

С 23 по 30 августа Самарская область принимает всероссийские соревнования по русским шашкам – ежегодный турнир "Волжские зори" на базе спортивно-оздоровительного туристического центра "Олимп".

Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России, первого президента Федерации шашек Самарской области Айзека Рабиновича и в этом году проходят в 37-й раз.

В турнире принимают участие 170 спортсменов из 22 регионов России, среди них 7 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта.

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях: мужчины и женщины, юноши и девушки до 17, до 14, до 11 и до 9 лет. Турнир по классическим шашкам пройдет в 8 туров. В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, будут разыграны соревнования по быстрой игре и блицу.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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