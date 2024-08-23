 "Волжские зори": в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по шашкам

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С 23 по 30 августа Самарская область принимает всероссийские соревнования по русским шашкам – ежегодный турнир "Волжские зори" на базе спортивно-оздоровительного туристического центра "Олимп".



Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России, первого президента Федерации шашек Самарской области Айзека Рабиновича и в этом году проходят в 37-й раз.



В турнире принимают участие 170 спортсменов из 22 регионов России, среди них 7 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта.



Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях: мужчины и женщины, юноши и девушки до 17, до 14, до 11 и до 9 лет. Турнир по классическим шашкам пройдет в 8 туров. В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, будут разыграны соревнования по быстрой игре и блицу.

Фото: минспорта СО