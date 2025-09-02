Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре

95

Президент России Владимир Путин пригласил делегации стран Шанхайской организации сотрудничества на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самарской области. Об этом Глава государства заявил в ходе выступления на заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине.

«Для нас очень приятно, что были приглашены делегации стран-участников ШОС в Самару на форум «Россия – спортивная держава. Для нас, для самарцев — это особенно важно. Ответственность еще более высокая», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сейчас Самарская область активно готовится к проведению XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самаре и Тольятти в соответствии с распоряжением Президента РФ при поддержке Правительства России. Одной из главных тем станет дальнейшее развитие детско-юношеского спорта. Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.

Принимать форум регион удостоен чести благодаря большому опыту проведения крупных, в том числе международных мероприятий, а также достижениям самарских спортсменов.

В этом году деловая и спортивная программа будут объединены общей концепцией Фестиваля физической культуры, который включит в себя турниры, массовые спортивные мероприятия, забеги, мастер-классы.

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, разработке решений по выполнению поручений Президента Российской Федерации в сфере спорта, обсуждению актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России».

В проведении форума будут задействованы сразу несколько знаковых спортивных объектов в регионе. В частности, стадион «Солидарность Самара Арена», который был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, а также СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого», который возвели в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» на месте прежней ледовой арены. Оба объекта готовы к приему гостей форума.

Развитию спорта и созданию необходимой инфраструктуры в Самарской области традиционно уделяется большое внимание. Не случайно губерния стала родиной для многих именитых спортсменов. Здесь начинал свой путь член сборной России по биатлону, трехкратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года «камышлинский буйвол» Эдуард Латыпов. В Тольятти продолжает свою карьеру уже в роли президента гандбольного клуба «Лада» Ирина Близнова - заслуженный мастер спорта России, чемпионка Олимпийских игр 2016 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине в составе сборной России.

Своим примером вдохновляет двукратный призер Паралимпиады по плаванию среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата Кирилл Пульвер. За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже, указом Президента Кирилл удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Своими победами и достижениями радуют воспитанники самарского фехтования, призеры Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и мира Антон и Кирилл Бородачевы.

«Такое масштабное событие очень полезно для детей, для подростков. Влюбиться в спорт, почувствовать, что такое спорт настоящий. Познакомиться с героями спорта, пообщаться с людьми, которые относятся к спорту. Это очень важное событие. И, конечно, его надо посетить всем людям. Не только самарским», - уверен заслуженный мастер спорта России, член сборной России по фехтованию, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года в командном первенстве Антон Бородачев.

«Мы очень постараемся поучаствовать во многих дискуссиях и мероприятиях форума. Так, у нас уже запланирована встреча с волонтёрами в рамках предстоящего события. Это огромное мероприятие, очень важное для страны. Оно подчёркивает статус нашего российского спорта и то, как мы к нему относимся. И мы видим, как государство уделяет много этому внимания», - подчеркивает заслуженный мастер спорта России, член сборной России по фехтованию, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года в командном первенстве и серебряный призер чемпионата мира-2025 в личных соревнованиях Кирилл Бородачев.

Самара регулярно становится местом проведения крупнейших спортивных мероприятий. Так, на протяжении нескольких лет здесь проводятся матчевые встречи из серии «Бокс на Волге», в которых приняли участие сборные Мира, а также республики Беларусь, Кубы и Сербии.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области реализуется региональная программа «Мастер спорта», направленная на поддержку детско-юношеского и массового спорта. Она позволяет оснащать спортивные школы и муниципалитеты региона новым инвентарем, учащихся - спортивной формой. Кроме того, спортсмены получили мотивацию в виде стимулирующих выплат за выполнение спортивных разрядов и званий и за медали всероссийских спартакиад.

Особое внимание уделяется развитию адаптивного спорта для поддержки героев специальной военной операции. Сегодня в регионе созданы две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах. Возможностям спорта в реабилитации участников СВО также будет уделено внимание на Международном форуме.

В рамках подготовки к предстоящему событию в Самарской области развернута беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры. В регионе возводят 100 новых спортивных сооружений. Завершены работы уже на 29 площадках. В их числе 20 новых универсальных спортивных площадок, 7 новых зон для воркаута, «умная» плоскостная спортивная площадка в Кинеле и сектор легкоатлетических метаний в Самаре.

«Такой форум имеет огромное значение как для страны, так и для нашего региона. Это большая ответственность. Я думаю, что многие заинтересуются спортом, узнают о спортивных объектах, придут заниматься», - уверена заслуженный тренер России по фехтованию Элина Орлова.