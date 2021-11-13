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Волейбольная команда "Нова" выиграла первый из двух спаренных матчей девятого тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А", передает sova.info.

Сегодня на площадке новокуйбышевского спорткомплекса "Октан" команда под руководством Алексея Бабешина обыграла "Тюмень" - 3:0.

Самой напряженной получилась первая партия, которую команда из Самарской области выиграла, оторвавшись на два очка только при счете 28:26.

В двух оставшихся партиях особой борьбы не получилось. И "Нова" была намного сильнее - 25:16 и 25:14.

В воскресенье, 14 ноября, клубы сыграют между собой второй матч тура № 9. Начало – в 16:00 по самарскому времени.

Фото: аккаунт волейбольного клуба "Нова" ВКонтакте/СОВА