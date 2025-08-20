Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя

️В Нижегородской области завершились соревнования по волейболу сидя в рамках межрегионального физкультурного мероприятия ПФО «Кубок защитников Отечества».
В турнире по волейболу участвовали 10 команд. В упорной борьбе сборная Самарской области под руководством тренера Дмитрия Курбатова смогла стать призером соревнований.
сборная Удмуртии - золото
сборная Башкортостана - серебро
сборная Самарской области - бронза
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Фото: ГБУ СО "ЦАФКАС"