Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя

️В Нижегородской области завершились соревнования по волейболу сидя в рамках межрегионального физкультурного мероприятия ПФО «Кубок защитников Отечества».

В турнире по волейболу участвовали 10 команд. В упорной борьбе сборная Самарской области под руководством тренера Дмитрия Курбатова смогла стать призером соревнований.

сборная Удмуртии - золото

сборная Башкортостана - серебро

сборная Самарской области - бронза

Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.

Фото: ГБУ СО "ЦАФКАС"