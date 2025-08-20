Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.35
-0.08
EUR 93.56
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя

20 августа 2025 18:45
77
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.

В Нижегородской области завершились соревнования по волейболу сидя в рамках межрегионального физкультурного мероприятия ПФО «Кубок защитников Отечества».

В турнире по волейболу участвовали 10 команд. В упорной борьбе сборная Самарской области под руководством тренера Дмитрия Курбатова смогла стать призером соревнований.

сборная Удмуртии - золото
сборная Башкортостана - серебро
сборная Самарской области - бронза

Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.

 

Фото:  ГБУ СО "ЦАФКАС"

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят во всех шести дисциплинах Кубка.
19 августа 2025, 12:14
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят во всех шести дисциплинах Кубка. Общество
413
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
16 августа 2025, 19:38
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским». Спорт
936
Новая выставка в Музее Модерна посвящена истории велосипедного спорта и рассказывает о его важности для Самары прошлого и настоящего.
15 августа 2025, 14:20
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Новая выставка в Музее Модерна посвящена истории велосипедного спорта и рассказывает о его важности для Самары прошлого и настоящего. Культура
886
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
559
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
556
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
915
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
713
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
806
Весь список