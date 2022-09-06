В УСЦ «Чайка» состоялся заключительный этап VI фестиваля скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

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В минувшие выходные на территории УСЦ «Чайка» состоялся заключительный этап VI фестиваля скандинавской ходьбы «Золотые Жигули».

В фестивале приняли участие свыше 500 спортсменов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Октябрьска, Жигулевска, Отрадного, Кинеля, районных центров Кинель-Черкассы, Шентала и с. Приволжье.

Участники фестиваля преодолевали дистанцию 5 км на скорость, соблюдая технику скандинавской ходьбы. Победители и призеры определялись в трех возрастных категориях. В абсолютном зачете победили Вера Панфилова среди женщин и Александр Демидов среди мужчин.

Для поклонников активного и здорового образа жизни была представлена возможность пройти по спортивной трассе «Дорога радости» протяженностью 2,5 км и насладиться красотой осеннего леса.

В командной эстафете «Три поколения» на старт вышли 8 команд (205 спортсменов). В состав каждой команды вошли по 3 человека – представители трех разных поколений одной семьи. Победителями во второй раз стала семья Макаровых, которая получила главный приз эстафеты - Кубок и каравай.

Традиционно в рамках фестиваля определили самых старших и самых юных участников:

- «За бодрость духа и пример активного долголетия» получили дипломы самые старшие участники очного этапа Петр Демидов и Тангима Анисимова;

- «За стремление к победе с надеждой на большое спортивное будущее» были отмечены самые юные участники Полина Суворова и Роман Суворов.

Кроме того, в рамках фестиваля команды продемонстрировали не только спортивные достижения, но и творческие способности. Команды-участницы представили творческие номера художественной самодеятельности: пели, читали речевки, демонстрировали комплексы китайской гимнастики, а также исполнили любимый танец североходцев - «Тарантелла».

Фото: минспорта СО