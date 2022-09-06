В УСЦ «Чайка» состоялся заключительный этап VI фестиваля скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

В минувшие выходные на территории УСЦ «Чайка» состоялся заключительный этап VI фестиваля скандинавской ходьбы «Золотые Жигули».
В фестивале приняли участие свыше 500 спортсменов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Октябрьска, Жигулевска, Отрадного, Кинеля, районных центров Кинель-Черкассы, Шентала и с. Приволжье.
Участники фестиваля преодолевали дистанцию 5 км на скорость, соблюдая технику скандинавской ходьбы. Победители и призеры определялись в трех возрастных категориях. В абсолютном зачете победили Вера Панфилова среди женщин и Александр Демидов среди мужчин.
Для поклонников активного и здорового образа жизни была представлена возможность пройти по спортивной трассе «Дорога радости» протяженностью 2,5 км и насладиться красотой осеннего леса.
В командной эстафете «Три поколения» на старт вышли 8 команд (205 спортсменов). В состав каждой команды вошли по 3 человека – представители трех разных поколений одной семьи. Победителями во второй раз стала семья Макаровых, которая получила главный приз эстафеты - Кубок и каравай.
Традиционно в рамках фестиваля определили самых старших и самых юных участников:
- «За бодрость духа и пример активного долголетия» получили дипломы самые старшие участники очного этапа Петр Демидов и Тангима Анисимова;
- «За стремление к победе с надеждой на большое спортивное будущее» были отмечены самые юные участники Полина Суворова и Роман Суворов.
Кроме того, в рамках фестиваля команды продемонстрировали не только спортивные достижения, но и творческие способности. Команды-участницы представили творческие номера художественной самодеятельности: пели, читали речевки, демонстрировали комплексы китайской гимнастики, а также исполнили любимый танец североходцев - «Тарантелла».
Фото: минспорта СО