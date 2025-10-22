153

В универсальном комплексе «МТЛ-Арена» в Самаре проходит всероссийский Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»!

- Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, и создавать для этого все условия. Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» - масштабный спортивный праздник, который собирает на своей площадке сильнейших участников. Подобные мероприятия являются мощным импульсом, вовлекающим все больше взрослых и детей в движение ГТО, - отметил Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев.

Итоги первого дня - эстафеты «Гонка ГТО классика»:

