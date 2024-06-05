В Тюмени прошли всероссийские соревнования «Памяти Героев Отечества»

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В Тюмени состоялись четвертые всероссийские соревнования «Памяти Героев Отечества» среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел на татами Центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо».



В состязаниях приняли участие 395 спортсменов из 28 регионов. Самой многочисленной стала команда Уральского федерального округа – 212 дзюдоистов. На второй строчке расположились представители ПФО – 95 человек. Помимо медалей все финалисты получили право выступить на 12-й летней Спартакиаде учащихся, которая пройдет в конце августа в Армавире.



Самарскую область представлял Сергей Догадин (МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара, тренер Субботина В.А.), он завоевал бронзовую медаль в весовой категории 90 кг.



На турнире Догадин боролся четыре встречи, первые две схватки выиграл, а вот третью, за выход в финал, проиграл прошлогоднему призеру России до 18 лет Никите Шошину. Последнюю встречу, за бронзу, Сергей снова выиграл.



«Турнир был достойный, участники - кандидаты в мастера спорта, финалисты первенств России, поэтому бороться было непросто. Тем не менее, в этих сложных встречах Сергей показал хороший результат», - рассказала тренер спортсмена Валентина Субботина.

Фото: минспорта СО