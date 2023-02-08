В Тольятти стартовали состязания Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью

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Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью пройдет на базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области. Участники, а это сотрудники и военнослужащие территориальных управлений и воинских частей, дислоцированных на территории Приволжского округа Росгвардии, будут состязаться в стрельбе из пистолета, плавании и лыжных гонках.

– Мы рады приветствовать участников окружного Чемпионата по зимнему офицерскому троеборью на гостеприимной самарской земле. Соревнования проводятся в преддверие большого спортивного праздника – 100-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Спортивные успехи наших росгвардейцев укрепляют славу этой, без сомнения, легендарной структуры, – отметил, приветствуя участников соревнования, начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

– В этом году в Чемпионате принимает участие 20 команд – это свыше 70-ти спортсменов. Соревнования обещают быть крайне захватывающими, ведь из регионов на турнир приехали сильнейшие. По традиции, победители состязаний войдут в состав сборной, которая представит округ на Чемпионате Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью. Он также состоится на территории нашего округа – в Перми. Поэтому мы просто обязаны продемонстрировать там отличные результаты, – подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии России полковник Сергей Аристов.