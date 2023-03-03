В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны стали призерами сразу двух открытых чемпионатов «Динамо»

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Два открытых чемпионата - по волейболу и зимнему мини-футболу, - посвященных 100-летию «Динамо» были организованы тольяттинским отделением спортивного общества. В состязаниях приняли участие сборные от различных силовых структур. В числе участников были и команды тольяттинского межрайонного отдела вневедомственной охраны. Представители Росгвардии достойно выступили в рамках состязаний, став бронзовыми призерами обоих чемпионатов.

В апреле вся страна отметит 100-летие спортивного общества «Динамо». В Самарском регионе этому событию будет посвящен яркий спортивный праздник, в котором примет участие и сборная Управления Росгвардии по Самарской области.