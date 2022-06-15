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В Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордового воздушного боя F2D. В турнире приняли участие спортсмены из Тульской, Свердловской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей, Республик Башкирия и Удмуртия, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также экипаж из Казахстана.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Самарской области, одолев в упорной борьбе команду Башкирии. На третьем месте представители Саратовской области. В мужском турнире победителем стал волжанин Блинков Руслан в паре с Денисом Купаевым из Ставропольскго края. Еще два представителя Самарской области завоевали две медали в соревнованиях среди юниоров. Архипова Алена выиграла золотую медаль, а Ярушкин Алексей — бронзу.