В Тольятти прошли три финала первенства России по гандболу

В 2026 году Самарская область принимает четыре финала первенства России по гандболу. Уже завершены соревнования среди девушек до 18, до 17 и до 16 лет.

Команда старших девушек тольяттинской гандбольной школы, чей возраст не достиг 18 лет (2009-2010 года рождения), завершила свои выступления на всероссийском детско-юношеском уровне завоеванием вице-чемпионских наград. Тольяттинская команда вышла в финал, где встретилась со сборной Москвы - 23:28.

Команда гандболисток 2010-2011 годов рождения под флагом Самарской области стала победителем первенства России среди девушек до 17 лет. В финальном матче они уверенно переиграли Ростовскую область - 36:29.

Команда тольяттинских гандболисток 2011 года рождения стала обладательницей серебряных медалей по итогам первенства России среди девушек до 16 лет. Победителем стала команда Краснодарского края - «Академия гандбола»-2. Счет финала - 17:22.

Наставники команд - Ирина Близнова, Александр Хомутов, Николай Аникин и Александр Деревень.

В конце апреля Тольятти примет финал первенства России среди девочек до 13 лет. А финальные соревнования команд U14 и U15 состоятся в мае в Астрахани.

