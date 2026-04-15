Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на улице Ленинградской откроется «Винная ярмарка»

195
С 17 апреля в центре Самары откроется «Винная ярмарка»: проект «Винная ярмарка» помогают продвигать местную продукцию на внутреннем рынке.

С 17 апреля 2026 года в самом центре Самары, на улице Ленинградской (вдоль дома 64), откроется «Винная ярмарка». Мероприятие проходит под эгидой Минпромторга РФ, организатор - «Ярмарочный союз». 
Самарская область активно участвует в развитии российского виноделия. Региональный проект «Сделано в Самарской области» и федеральный проект «Винная ярмарка» помогают продвигать местную продукцию на внутреннем рынке. Это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по продвижению отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. «Винная ярмарка» - одно из масштабных событий для знакомства жителей российских регионов с отечественной продукцией.
На ярмарке будут представлены участники проекта «Самарский продукт/ Сделано в Самарской области». Это самая северная в России винодельня «Денисов» из Безенчукского района, производители сыров, мясных деликатесов и сладостей.
Посетители смогут не только продегустировать российские вина, но и купить понравившиеся образцы напрямую у производителей - без посредников.
В программе дегустации российских вин от опытных виноделов и сомелье, мастер-классы, розыгрыши, живая музыка, винное казино, рисование вином в стиле гризайль и многое другое.
«Сегодня виноделие и культура потребления вина играют ключевую роль в развитии российского алкогольного рынка, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Для самарского виноделия особенно важно повышать узнаваемость бренда «Сделано в Самарской области». Это позволит привлечь больше внимания покупателей и сформировать стабильный спрос на нашу местную продукцию».
Встречаемся на Ленинградской с 17 по 30 апреля. Вход свободный.

Программа мероприятия:
Время работы: с 12.00 до 21.00
Даты проведения: с 17 по 30 апреля
Мастер-классы проводятся ежедневно
17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
14:00 Официальное открытие
15:00 «Вино и устрицы»
18:00 от винодельни Лето «Лето в Самаре»
19.00 музыкальное выступление - ДЖАЗ от Марвисла Трио

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА
15.00 от семейной винодельни «Два Петра»
17.00 «Авторский стиль семейной винодельни Аратти»
19.00 от Ирины Проскуряковой, автора проекта Нескучное Вино «Знакомство с Винной Ярмаркой»
19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 Технология жарки халуми от сыроварни «Вива Сперанца» и дегустация вина с Ириной Проскуряковой, автором проекта Нескучное Вино
16.00 Винотека «АЛКОСТА» «Азбука терруара: игристые вина России»
18.00 Винное КАЗИНО от Ирины Проскуряковой, автора проекта Нескучное Вино
20 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЕЧЕР ВДОХНОВЕНИЯ
19:00 «Вино как искусство». Лекция от художника-искусствоведа Татьяны 
Хаминой с дегустацией от винодельни «Шато Дюрсо».

Подробная информация и обзор мероприятий в «ВКонтакте»: https://vk.com/vinyarm.

 

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
272
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
319
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
684
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
873
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
864
Весь список