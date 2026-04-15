В Самаре на улице Ленинградской откроется «Винная ярмарка»

С 17 апреля 2026 года в самом центре Самары, на улице Ленинградской (вдоль дома 64), откроется «Винная ярмарка». Мероприятие проходит под эгидой Минпромторга РФ, организатор - «Ярмарочный союз».
Самарская область активно участвует в развитии российского виноделия. Региональный проект «Сделано в Самарской области» и федеральный проект «Винная ярмарка» помогают продвигать местную продукцию на внутреннем рынке. Это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по продвижению отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. «Винная ярмарка» - одно из масштабных событий для знакомства жителей российских регионов с отечественной продукцией.
На ярмарке будут представлены участники проекта «Самарский продукт/ Сделано в Самарской области». Это самая северная в России винодельня «Денисов» из Безенчукского района, производители сыров, мясных деликатесов и сладостей.
Посетители смогут не только продегустировать российские вина, но и купить понравившиеся образцы напрямую у производителей - без посредников.
В программе дегустации российских вин от опытных виноделов и сомелье, мастер-классы, розыгрыши, живая музыка, винное казино, рисование вином в стиле гризайль и многое другое.
«Сегодня виноделие и культура потребления вина играют ключевую роль в развитии российского алкогольного рынка, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Для самарского виноделия особенно важно повышать узнаваемость бренда «Сделано в Самарской области». Это позволит привлечь больше внимания покупателей и сформировать стабильный спрос на нашу местную продукцию».
Встречаемся на Ленинградской с 17 по 30 апреля. Вход свободный.
Программа мероприятия:
Время работы: с 12.00 до 21.00
Даты проведения: с 17 по 30 апреля
Мастер-классы проводятся ежедневно
17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
14:00 Официальное открытие
15:00 «Вино и устрицы»
18:00 от винодельни Лето «Лето в Самаре»
19.00 музыкальное выступление - ДЖАЗ от Марвисла Трио
18 АПРЕЛЯ, СУББОТА
15.00 от семейной винодельни «Два Петра»
17.00 «Авторский стиль семейной винодельни Аратти»
19.00 от Ирины Проскуряковой, автора проекта Нескучное Вино «Знакомство с Винной Ярмаркой»
19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 Технология жарки халуми от сыроварни «Вива Сперанца» и дегустация вина с Ириной Проскуряковой, автором проекта Нескучное Вино
16.00 Винотека «АЛКОСТА» «Азбука терруара: игристые вина России»
18.00 Винное КАЗИНО от Ирины Проскуряковой, автора проекта Нескучное Вино
20 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЕЧЕР ВДОХНОВЕНИЯ
19:00 «Вино как искусство». Лекция от художника-искусствоведа Татьяны
Хаминой с дегустацией от винодельни «Шато Дюрсо».
Подробная информация и обзор мероприятий в «ВКонтакте»: https://vk.com/vinyarm.
Фото предоставлено организаторами мероприятия