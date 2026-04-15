В Самаре на улице Ленинградской откроется «Винная ярмарка»

С 17 апреля 2026 года в самом центре Самары, на улице Ленинградской (вдоль дома 64), откроется «Винная ярмарка». Мероприятие проходит под эгидой Минпромторга РФ, организатор - «Ярмарочный союз».

Самарская область активно участвует в развитии российского виноделия. Региональный проект «Сделано в Самарской области» и федеральный проект «Винная ярмарка» помогают продвигать местную продукцию на внутреннем рынке. Это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по продвижению отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. «Винная ярмарка» - одно из масштабных событий для знакомства жителей российских регионов с отечественной продукцией.

На ярмарке будут представлены участники проекта «Самарский продукт/ Сделано в Самарской области». Это самая северная в России винодельня «Денисов» из Безенчукского района, производители сыров, мясных деликатесов и сладостей.

Посетители смогут не только продегустировать российские вина, но и купить понравившиеся образцы напрямую у производителей - без посредников.

В программе дегустации российских вин от опытных виноделов и сомелье, мастер-классы, розыгрыши, живая музыка, винное казино, рисование вином в стиле гризайль и многое другое.

«Сегодня виноделие и культура потребления вина играют ключевую роль в развитии российского алкогольного рынка, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Для самарского виноделия особенно важно повышать узнаваемость бренда «Сделано в Самарской области». Это позволит привлечь больше внимания покупателей и сформировать стабильный спрос на нашу местную продукцию».

Встречаемся на Ленинградской с 17 по 30 апреля. Вход свободный.

Программа мероприятия:

Время работы: с 12.00 до 21.00

Даты проведения: с 17 по 30 апреля

Мастер-классы проводятся ежедневно

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

14:00 Официальное открытие

15:00 «Вино и устрицы»

18:00 от винодельни Лето «Лето в Самаре»

19.00 музыкальное выступление - ДЖАЗ от Марвисла Трио

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА

15.00 от семейной винодельни «Два Петра»

17.00 «Авторский стиль семейной винодельни Аратти»

19.00 от Ирины Проскуряковой, автора проекта Нескучное Вино «Знакомство с Винной Ярмаркой»

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 Технология жарки халуми от сыроварни «Вива Сперанца» и дегустация вина с Ириной Проскуряковой, автором проекта Нескучное Вино

16.00 Винотека «АЛКОСТА» «Азбука терруара: игристые вина России»

18.00 Винное КАЗИНО от Ирины Проскуряковой, автора проекта Нескучное Вино

20 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЕЧЕР ВДОХНОВЕНИЯ

19:00 «Вино как искусство». Лекция от художника-искусствоведа Татьяны

Хаминой с дегустацией от винодельни «Шато Дюрсо».

Подробная информация и обзор мероприятий в «ВКонтакте»: https://vk.com/vinyarm.

Фото предоставлено организаторами мероприятия