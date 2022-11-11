В Тольятти пройдет благотворительный вечер боев по смешанным боевым единоборствам Open FC 24

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В субботу, 12 ноября Тольятти примет крупнейшее спортивное событие – в ЛДС "Лада-Арена" пройдет благотворительный вечер боев по смешанным боевым единоборствам Open FC 24.

Лига "Open fighting champioship" является продолжателем традиций, заложенных ее предшественниками, – "Битвой на Волге" и "Gorilla fighting champioship". С каждым годом растет уровень бойцов, разыгрываются чемпионские пояса в новых категориях. В субботу лига представит на обозрение семитысячной "Лада-Арены" 12 зрелищных поединков, два из них – за звание чемпиона организации. В главных боях вечера встретятся тольяттинские и бразильские мастера ММА. Центральным боем станет противостояние в тяжелом весе Александра Солдаткина и Роджера Соузы. Оба бойца имеют в послужном списке по 12 побед, но у бразильца в пассиве пять поражений, а у любимца тольяттинской публики – всего три.

В целом, бои легковесов будут в этот вечер преобладать над другими категориями.

Почетными гостями вечера станут легендарные спортсмены – олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Александр Поветкин, а также призер олимпийских игр, биатлонист Эдуард Латыпов.

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