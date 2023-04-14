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В Тольятти общество Динамо провело соревнования по дзюдо

14 апреля 2023 14:31
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В спортивном комплексе «Центр Гранит» соревновались 12 команд юных спортсменок в возрасте от 10 до 13 лет.

Спортивное мероприятие состоялось в рамках «Спартакиады 2023», посвященной 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели соревнования по дзюдо среди «Юных динамовцев».  В спортивном комплексе «Центр Гранит» соревновались 12 команд юных спортсменок в возрасте от 10 до 13 лет. 80 тольяттинских юношей и девушек померились силами в семи весовых категориях.

На торжественном подведении итогов председатель Тольяттинского «Динамо» начальник   Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил 20 сильнейшим спортсменам грамоты и ценные призы. Хейрулла Мирзоевич отметил: «В нашей организации на протяжении многих лет работа с детьми и подростками – одно из самых приоритетных направлений деятельности.   Только за последние 10 лет под знаменем ВФСО «Динамо» было сплочено 10 коллективов юных динамовцев, которые занимаются такими видами спорта, как лыжные гонки, лёгкая атлетика, футбол, спортивное ориентирование, баскетбол, плавание, дзюдо, рукопашный бой», – подвел итог полковник полиции Ахмедханов.

Вручая медали победителям в командном первенстве, старший инспектор-методист местной Тольяттинской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майор внутренней службы Наталья Лизько пожелала всем участницам успехов, новых побед и реализации своего спортивного потенциала.

Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Антон Просянкин отметил: «В этом году спортивные победы тольяттинских динамовцев будут посвящены 100-летию Общества «Динамо». Воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине и её защите это главная задача Общества «Динамо». По традиции соревнования такого уровня Тольяттинское – «Динамо» организует и проводит ежегодно. Для того, что бы сразиться в честных поединках и показать, насколько силён здоровый дух, физическая подготовка и патриотизм у наших Юных динамовцев в город Тольятти приехали спортсмены из всех уголков Самарской области», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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