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В Сызрани состоялись соревнования на первенство 7 пожарно-спасательного отряда по волейболу

10 марта 2024 13:23
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В Сызрани состоялись соревнования на первенство 7 пожарно-спасательного отряда по волейболу

На минувшей неделе в спортивном зале филиала Самарского государственного технического университета г. Сызрани состоялись соревнования на первенство 7 пожарно-спасательного отряда по волейболу, посвященные 375-летию пожарной охраны России. В соревнованиях приняли участие команды четырех подразделений отряда с общим числом участников 40 человек.

Соревнования проводились по круговой системе. Спор за чемпионство прошел в острой и бескомпромиссной борьбе. Ни одна из команд не хотела уступать в поединках. И, как это часто бывает, исход решающих игр за призовые места в соревнованиях определялся по тай-брейку.

По результатам всех игр места среди подразделений распределились следующим образом:

1 место – 95 пожарно-спасательная часть (ПСЧ);

2 место – 96 ПСЧ;

3 место – 97 ПСЧ;

4 место – 85 ПСЧ.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубком и дипломами.

Теги: МЧС

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