В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства

137

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства, посвященный Году 350-летия со дня рождения Петра I. В мероприятии, состоявшемся на стадионе «Волга», приняли участие 6 команд, состоящих из сотрудников ведомства.

Офицеры Следственного комитета России чтят и помнят историю. И сегодня в память об успешно проведенной судебной реформе Петра I и «майорских» следственных канцеляриях по инициативе руководителя следственного управления Марата Галиханова было принято решение о проведении турнира по мини – футболу, посвященному этим событиям

В соревнованиях, прошедших на стадионе «Волга» приняли участие сотрудники ведомства, проходящие службу в аппарате следственного управления, а также территориальных органах следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Не смотря на борьбу на футбольном поле, участников объединял командный дух и воля к победе.

По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:

I место - команда отделов по расследованию особо важных дел;

II место - команда контрольно-следственного отдела;

III место – команда следственных отделов по городам Тольятти, Похвистнево и отдела материально-технического обеспечения.

Марат Галиханов вручил участникам благодарности, а также памятные медали и кубки, поблагодарив за участие в мероприятии, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО