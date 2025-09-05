В Ставропольском районе возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

166

Он возводится с применением технологий модульного строительства и готов уже на 71%.

Выполнены работы по возведению конструктива здания, монтажу инженерных сетей водопровода, канализации и электроснабжения. Специалисты на финишной прямой монтажных работ по внутреннему утеплению сооружения.

Новый спортивный объект в селе Подстепки откроет свои двери в для воспитанников общеобразовательных учреждений и всех любителей здорового образа жизни осенью 2025 года.

Здесь будут работать тренажерный зал и универсальный игровой зал для:

волейбола

баскетбола

гандбола

мини-футбола

Комплексное развитие спортивной инфраструктуры на территории региона ведется в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Создание условий для регулярных занятий физкультурой является одной из основных целей государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО