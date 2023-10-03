В спортивном комплексе ЦСКА ВВС Самары стартовал чемпионат МВД по плаванию

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Сегодня в областной столице на территории спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС города Самара в рамках Спартакиады МВД России стартовал лично-командный чемпионат по плаванию среди территориальных подразделений органов внутренних дел и образовательных организаций системы МВД России. В этом году в состязаниях принимает участие 39 команд из субъектов Российской Федерации, всего более 300 спортсменов-полицейских.

Основными задачами чемпионата являются совершенствование служебно-прикладных видов спорта, развитие физической культуры, формирование психологической и физической готовности сотрудников к выполнению служебно-боевых задач и выявление сильнейших спортсменов.

Старт соревнованиям дал заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев, который пожелал участникам в борьбе за призовые места проявить свои лучшие качества, мастерство и волю к победе.

В первый день спортсмены испытали свои силы в служебно-прикладном плавании: заплывы на 50 метров осуществлялись в вольном стиле в полицейской форме. Чемпионат МВД России по плаванию продлится до 7 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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