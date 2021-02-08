В Смоленске состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборь

В Смоленске состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью. В числе призеров - самарские спортсмены.
В турнире юношей в двоеборье команда Самарской области (Кирилл Стеняев, Семён Ситников, Александр Мараховский, Аким Тарасов) завоевала золото.
В соревнованиях по четырехборью в личном первенстве Кирилл Мануйло завоевал бронзу. В командном первенстве Самарская область (Мануйло Кирилл, Шагвалеев Рустам, Шахаров Никита, Сергеев Иван) также стала третьей, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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