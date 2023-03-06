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В СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет первенство России по греко-римской борьбе

6 марта 2023 16:32
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В соревнованиях примут участие свыше 500 спортсменов до 18 лет из всех регионов Российской Федерации. Впервые борьба будет проходить сразу на четырех коврах.

В СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет первенство России по греко-римской борьбе памяти И.А. Найвальта «Новая высота».

В соревнованиях примут участие свыше 500 спортсменов до 18 лет из всех регионов Российской Федерации. Впервые борьба будет проходить сразу на четырех коврах.

Почетным гостем соревнований станет Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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