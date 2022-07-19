В селе Большая Черниговка пройдет полуфинальный матч Кубка СО среди мужских команд по футболу

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В воскресенье, 24 июля, в с. Большая Черниговка состоится полуфинальный матч Кубка Самарской области среди мужских команд по футболу.



В полуфинале встретятся команды «Восход» (с. Большая Черниговка) и «Сызрань-2003» (г. Сызрань). Отметим, что в прошлом году представители Большой Черниговки стали первой сельской командой, которая стала обладателем Кубка Самарской области по футболу. Начало матча в 14:00.



В прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение областных соревнований способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни».

Фото: минспорта СО