В Самарскую область вернулись победители и призеры XXV летних Сурдлимпийских игр

Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.
1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.
Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарскую область вернулись победители и призеры XXV летних Сурдлимпийских игр

С 15 по 26 ноября в Японии в Токио проходили XXV летние Сурдлимпийские игры. В нейтральном статусе в них приняли участие спортсмены сборной России по спорту глухих.

Нашу страну представляли 36 спортсменов. Российские спортсмены были допущены только к соревнованиям в индивидуальных видах спорта.

Из 36 россиян шестеро представляли Самарскую область. Владислав Абрамов, тренирующийся у Дамира Нургалеева и Светланы Дорофеевой, выступил в соревнованиях по теннису. Егор Гаврилов, Алексей Кудрин, Елизавета Бавыкина, Александра Евдокимова и Анна Порецкова приняли участие в соревнованиях по велосипедному спорту. Тренеры наших велосипедистов — Иван Пестов, Кирилл Пестов, Александр Баленков и Александр Хаустов.

По итогам XXV летней Сурдлимпиады российские спортсмены завоевали 40 наград: 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медали. На счету спортсменов Самарской области 8 медалей: 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых.

Успешно выступили велосипедисты — воспитанники государственных и муниципальных спортивных школ Самарской области: областной СШОР №7 имени Владимира Петрова, самарской СШОР №15 «Виктория» и тольяттинской СШОР №9 «Велотол». Алексей Кудрин стал двукратным чемпионом Сурдлимпиады, выиграв обе гонки в соревнованиях по велоспорту в маунтинбайке. Он был быстрейшим в гонках шорт-трек и кросс-кантри. Анна Порецкова стала победительницей в шорт-треке и бронзовым призером в кросс-кантри. Елизавета Бавыкина выиграла гонку кросс-кантри и стала бронзовым призером в шоссейной групповой гонке. Егор Гаврилов стал вторым в групповой велогонке-шоссе.

Отличный результат показал и теннисист Владислав Абрамов, воспитанник тольяттинской СШОР №6 «Теннис». В мужском парном разряде в паре с Дмитрием Долженковым из Казани Владислав Абрамов стал победителем Игр, а в смешанном парном разряде с Анастасией Ласицей из Калининграда дошел до полуфинала.

- Сурдлимпиада в Токио была второй по счету в моей жизни, и это было здорово. Организация очень высокого уровня, все очень понравилось. Отмечу, что появилось много новых достойных ребят. Жаль, из-за плотного турнирного графика не успели как следует познакомиться с культурой страны, - прокомментировал Владислав Абрамов.

27 ноября сурдлимпийская сборная России вернулась из Токио в Москву, а ночью 28 ноября наши спортсмены прибыли в аэропорт «Курумоч».

В аэропорту их встречали родные и близкие, тренеры, председатель Спортивной федерации спорта глухих Самарской области Сергей Доркичев, руководитель Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта минспорта Самарской области Светлана Кузьмина, специалисты ЦАФКАС, а также учащиеся тольяттинской школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Развитие адаптивного спорта — одна из приоритетных задач в политике государства. Она учтена в рамках принятой губернатором Вячеславом Федорищевым стратегии социально-экономического развития Самарской области.

В регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в котором развиваются четыре вида спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, функционируют спортивные секции, в которые активно привлекаются ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. В рамках региональной программы «Мастер спорта» для спортсменов сборных Самарской области по адаптивным видам спорта закупается специализированное спортивное оборудование и экипировка. Кроме того, победители и призеры Сурдлимпиады получат единоразовые денежные премии губернатора Самарской области за показанные результаты.

