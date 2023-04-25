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В самарском ТК «Амбар» состоялся второй международный турнир по смешанным единоборствам

25 апреля 2023 11:04
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В самарском ТК «Амбар» состоялся второй международный турнир по смешанным единоборствам

В ТК «Амбар» состоялся второй селекционный турнир лиги OPEN FC. Время Новых Героев, благодаря которому молодые бойцы получают шанс подписать контракт с лигой и стать новыми звездами международной организации OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Селекционный турнир состоялся 22 апреля в торговом комплексе «Амбар», активно поддерживающем спортивную жизнь региона и молодежный спорт.  Двадцать четыре бойца провели в октагоне двенадцать профессиональных поединков в легком, среднем, тяжелом весе по правилам ММА. Главная миссия «Лиги OPEN FC. Время Новых Героев» - открытие новых имен и поддержка спортсменов через продвижение в крупные организации. 

В итоге контракты с лигой OPEN FC получили Азамат Дзанагов из Владикавказа и Хазрат Шарипов из города Ковров. А в главном бою победу одержал самарец Иван Данилов, представляющий клуб «Волжский Воин». Вместе с соперником Сергеем Козловым из Тулы он показал самый зрелищный бой.

Это вторая победа Данилова в селекционной лиге подряд, что высоко оценил президент Open FC Александр Гурьянов и предложил бойцу выступить на юбилейном турнире лиги уже 14 мая в Самаре.

В 2023 году зрителей ждет еще несколько турниров серии "Время новых героев", а уже 13 мая пройдёт пресс-конференция турнира OPEN FC на фуд-корте. ТК «Амбар» является первым торговым комплексом в России, принявшим у себя спортивные мероприятия ММА.

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