В Самарском Росреестре прошел межведомственный турнир по настольному теннису

120

С большим азартом прошел первый межведомственный турнир по настольному теннису в Управлении Росреестра по Самарской области. Состязание было организовано членами молодежных советов и первичных профсоюзных организаций самарского Росреестра и Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №22 по Самарской области.

Все участники турнира проявили максимум стараний, почерпнули новый опыт от своих коллег-соперников и получили массу положительных эмоций.

По итогам женского турнира места распределились следующим образом: I и III места заняли представители налоговой службы - Ирина Севостьянова и Анастасия Дунаева, II место получила сотрудница самарского Росреестра Анна Орлова. Мужчины ведомств провели товарищеский турнир.

«Игра удалась! Настольный теннис позволяет поддерживать физическую форму и способствует хорошему настроению, - говорит председатель первичной профсоюзной организации Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин - Надеемся, что такие турниры между нашими ведомствами станут доброй традицией».