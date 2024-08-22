В Самарской области прошли всероссийские соревнования по роллер спорту

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Соревнования проходили на трассах спортивной школы "Чайка". В спидскейтинге на 100 и 1000 метров принимали участие профессионалы и любители - 138 человек из 14 регионов России. Также на старт вышли дети в возрасте от 6 до 11 лет.



В рамках чемпионата России по роллер спорту состоялся марафонский забег на 42,195 км. В нем участвовали 29 спортсменов из 7 регионов.



Соревнования "Зимой - коньки, летом - ролики" - это новый проект Федерации конькобежного спорта Самарской области при поддержке Союза конькобежцев России и взаимодействии с региональной федерацией роллер спорта. В них приняли участие 160 спортсменов из 14 регионов России на дистанциях 1500 и 5000 метров.



В церемонии награждения призеров и победителей приняли участие президент Федерации роллер спорта России Сергей Зюльков, директор по развитию Союза конькобежцев России Александр Харченко и врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: скриншот видео