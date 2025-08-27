В Самарской области подходит к концу физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО"

154

На сегодняшний день проведено более 1200 мероприятий, свыше 80 000 участников присоединилось к акции (0+). Тематические мероприятия акции были распланированы на все лето и охватили все муниципальные образования региона.

По словам организаторов, этот проект дает возможность экспериментировать и внедрять новые формы физкультурно-массовой работы.



В предыдущие годы высокие результаты показали участники акции из Самары и Красноармейского района. Итоги акции будут подведены в сентябре.



В 2025-м в рамках акции прошел турнир "Иду на рекорд". Претендентам на звание рекордсмена необходимо было показать максимальный результат в одном из испытаний комплекса ГТО: рывок гири, отжимание, подтягивание на высокой перекладине и упражнение на пресс, пишет Сова.