В Самарской области отметили Всероссийский день фигурного катания

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В Самаре в спортивном комплексе «Кристалл» была организована программа с показательными выступлениями юных фигуристов области - воспитанников самарской МБУ СШ №10 и областной ГАУ СШОР №1.

️ Спортсменов, тренеров и всех любителей фигурного катания поздравила президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш.

В Тольятти на «Лада-Арене» прошли показательные выступления спортсменов СШОР №1.

Праздничные мероприятия также состоялись в Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Новокуйбышевске, Кошках.

Фигурное катание - удивительный вид спорта, который увлекает и объединяет людей самого разного возраста, всех, кто умеет кататься на коньках. Проведение Всероссийского дня фигурного катания призвано повысить популярность вида спорта и вовлечь население в систематические занятия, что будет способствовать повышению качества и продолжительности жизни. Это отвечает целям национальных проектов России.

Фото: Минспорта Самарской области