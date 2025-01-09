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В Самарской области отметили Всероссийский день фигурного катания

9 января 2025 11:39
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В Самарской области отметили Всероссийский день фигурного катания

В Самаре в спортивном комплексе «Кристалл» была организована программа с показательными выступлениями юных фигуристов области - воспитанников самарской МБУ СШ №10 и областной ГАУ СШОР №1.

✨️ Спортсменов, тренеров и всех любителей фигурного катания поздравила президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш.

⛸️ В Тольятти на «Лада-Арене» прошли показательные выступления спортсменов СШОР №1.

❄️ Праздничные мероприятия также состоялись в Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Новокуйбышевске, Кошках.

Фигурное катание - удивительный вид спорта, который увлекает и объединяет людей самого разного возраста, всех, кто умеет кататься на коньках. Проведение Всероссийского дня фигурного катания призвано повысить популярность вида спорта и вовлечь население в систематические занятия, что будет способствовать повышению качества и продолжительности жизни. Это отвечает целям национальных проектов России.

Фото: Минспорта Самарской области

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