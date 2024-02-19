В Самарской области определились победители школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель - выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, корыстнонасильственных преступлений и пр.
В Самарской области полицейские провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Профилактика»
По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя.
Отделение СФР СО оплатило 186 тысяч детских больничных работающим жителям региона в 2023 году
Премьерные показы состоятся 1, 2, 15 и 27 марта.
Тольяттинский театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля "Три фарса из одного циркового фургончика" 
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.
Сезон игр Детского КВН стартует в Самарской области
Обновленное Общество «Знание» уже охватило своей деятельностью свыше 50 млн человек из 89 регионов страны.
На Выставке “Россия” состоялось заседание Наблюдательного совета Общества «Знание»
В Самаре состоялась первая встреча сообщества «Родные - Любимые». На ней презентовали мероприятия, которые пройдут в Год семьи.
Движением Первых в Самарской области создано семейное сообщество «Родные - Любимые»
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
За Кубок боролись 16 команд, представляющих коллективы города.
В «Жигулёвской долине» в 4-й раз прошёл Городской турнир «Хоккей на валенках»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.55
0.73
EUR 99.35
0.94
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области определились победители школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

19 февраля 2024 12:25
231
В Самарской области определились победители школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

 

В Самарской области завершен очередной сезон школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» – всероссийского соревнования по баскетболу между командами мальчиков и девочек. В сезоне приняли участие 394 команды из 247 образовательных организаций из всех муниципалитетов региона.

Всего в 17-м чемпионате школьной баскетбольной лиге в 2024 году участвуют 80 регионов России – это 17900 команд. Сезон посвящен легендарному советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону Сергею Белову, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет.

В региональном финале в Самарской области встретились 16 команд – по 8 команд юношей и девушек – из 12 муниципалитетов: Новокуйбышевска, Отрадного, Самары, Сызрани, Тольятти, Алексеевского, Безенчукского, Большечерниговского, Волжского, Клявлинского, Красноярского, Ставропольского районов.

По результатам «финалов восьми» определились команды, которые разыграли медали регионального «КЭС-баскета».

В соревнованиях девочек в матче за третье место команда Алексеевской СОШ взяла верх над клявлинской школой №2 имени Маскина – 55:34, а в финале команда лицея села Хрящевка с преимуществом в 5 очков обыграла баскетболисток школы №10 из Отрадного – 65:60 и стала победителем соревнований.

Среди мальчиков в игре за бронзу команда самарской гимназии №1 обыграла сызранскую гимназию – 71:53. Финал получился результативным: баскетболисты новокуйбышевской школы №7 оказались сильнее команды лицея Хрящевки – 92:81 и выиграли трофей.

Команды-победительницы регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги в марте 2024 года сыграют в финале чемпионата ПФО, где будут бороться за путевки в суперфинал.

Проведение массового баскетбольного турнира среди школьников способствует решению одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой инфраструктуры, условий для подготовки спортсменов ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото – Министерство спорта Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
275
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
172
Сильную метель ожидают в Самарской области
19 февраля 2024  11:13
Сильную метель ожидают в Самарской области
413
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
19 февраля 2024  10:00
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
278
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
18 февраля 2024  19:39
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
600
Весь список