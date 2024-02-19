В Самарской области определились победители школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»

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В Самарской области завершен очередной сезон школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» – всероссийского соревнования по баскетболу между командами мальчиков и девочек. В сезоне приняли участие 394 команды из 247 образовательных организаций из всех муниципалитетов региона.

Всего в 17-м чемпионате школьной баскетбольной лиге в 2024 году участвуют 80 регионов России – это 17900 команд. Сезон посвящен легендарному советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону Сергею Белову, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет.

В региональном финале в Самарской области встретились 16 команд – по 8 команд юношей и девушек – из 12 муниципалитетов: Новокуйбышевска, Отрадного, Самары, Сызрани, Тольятти, Алексеевского, Безенчукского, Большечерниговского, Волжского, Клявлинского, Красноярского, Ставропольского районов.

По результатам «финалов восьми» определились команды, которые разыграли медали регионального «КЭС-баскета».

В соревнованиях девочек в матче за третье место команда Алексеевской СОШ взяла верх над клявлинской школой №2 имени Маскина – 55:34, а в финале команда лицея села Хрящевка с преимуществом в 5 очков обыграла баскетболисток школы №10 из Отрадного – 65:60 и стала победителем соревнований.

Среди мальчиков в игре за бронзу команда самарской гимназии №1 обыграла сызранскую гимназию – 71:53. Финал получился результативным: баскетболисты новокуйбышевской школы №7 оказались сильнее команды лицея Хрящевки – 92:81 и выиграли трофей.

Команды-победительницы регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги в марте 2024 года сыграют в финале чемпионата ПФО, где будут бороться за путевки в суперфинал.

Проведение массового баскетбольного турнира среди школьников способствует решению одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой инфраструктуры, условий для подготовки спортсменов ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Фото – Министерство спорта Самарской области.