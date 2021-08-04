В Самаре состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»

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С 23 по 24 августа 2021 года на территории Универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена» состоится Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта.

Ход подготовки к турниру обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова. На сегодняшний день более 200 спортсменов из 26 регионов России подали заявки на участие в соревнованиях. Участники турнира «Новая высота» – это юноши до 18 лет. Соревноваться они будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг.

«Подготовка к турниру в настоящее время идет с учетом санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций профильных структур. К участию будут допущены спортсмены с отрицательными ПЦР-тестами, на входе будет организован контроль температуры тела. Спортсмены с температурой тела выше 37 градусов не будут допущены до участия в соревнованиях. В помещениях будут установлены санитайзеры, обеспечен масочно-перчаточный режим», – отметил организатор турнира, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

Почётным гостем «Новой высоты» станет Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Запланировано проведение мастер-класса, а также фото- и автограф-сессии.

«Я искренне рад, что традиция проведения всероссийских юношеских соревнований по греко-римской борьбе на Самарской земле получила свое продолжение. Турнир «Новая высота» посвящен заслуженному строителю России, благотворителю и меценату Игорю Александровичу Найвальту! Состязания – возможность для юношей пройти экзамен на силу, выносливость и мастерство, проявить свои лучшие качества, лучше подготовится к официальным стартам, где определяется состав сборной России для участия в первенствах Европы и мира. Благодарю Правительство Самарской области, губернатора Дмитрия Азарова за поддержку инициатив, направленных на развитие спортивной борьбы, а также главу группы компаний «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина за создание достойных условий для роста мастерства перспективных и талантливых юных атлетов», – отметил в комментарии Александр Карелин.

Проведение мероприятия запланировано в очно-заочном формате, зрительские трибуны пустовать не будут, но количество гостей будет регулироваться, исходя из эпидемиологической ситуации и действующих мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19 на территории Самарской области. Трансляция соревнований будет вестись на канале Youtube, а церемония открытия – в социальной сети «ВКонтакте».