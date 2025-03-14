В Самаре состоится мастер-класс от чемпиона России по гонкам с препятствиями Егора Белоусова

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В субботу, 15 марта, в Самаре состоится мастер-класс с участием члена сборной Самарской области, многократного победителя всероссийских и международных соревнований по гонкам с препятствиями Егора Белоусова. 18+

В программе мероприятия:

- мастер-класс по преодолению препятствий

- обмен опытом

- ответы на вопросы участников

Приглашаются все желающие!

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Для входа потребуется документ, удостоверяющий личность.

15 марта, 15:00

Самара, Лесная, 23, к. 5, фитнес-клуб «Гора».

Подробности здесь.

Фото: минспорта СО