В Самаре состоится мастер-класс от чемпиона России по гонкам с препятствиями Егора Белоусова

В субботу, 15 марта, в Самаре состоится мастер-класс с участием члена сборной Самарской области, многократного победителя всероссийских и международных соревнований по гонкам с препятствиями Егора Белоусова. 18+
В программе мероприятия:
- мастер-класс по преодолению препятствий
- обмен опытом
- ответы на вопросы участников
Приглашаются все желающие!
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Для входа потребуется документ, удостоверяющий личность.
15 марта, 15:00
Самара, Лесная, 23, к. 5, фитнес-клуб «Гора».
Подробности здесь.
Фото: минспорта СО