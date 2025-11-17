В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

114

В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, 3-х кратного чемпиона Европы, 5-ти кратного чемпиона СССР Василия Шишова. В этом году в них приняли участие около 100 спортсменов из 22 регионов, в том числе 24 боксера из Самары и Самарской области. Среди гостей финальные поединки посетили министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава города Самары Иван Носков.



«Судя по тем боям, которые я посмотрел, все были примерно равны по мастерству. Не было ни одного поединка, в котором победителя можно было бы предугадать заранее. За эту честную борьбу, за непредсказуемый результат мы и любим спорт. И бокс мы обязательно будем поддерживать и развивать, тем более что у Самары хорошая школа бокса, спортсмены показывают достойные результаты на российской и международной арене. Поздравляю всех спортсменов, благодарю участников, Федерацию бокса и Василия Шишова за спортивный праздник, который вы нам подарили!» – поделился глава города Самара Иван Носков в своем телеграм-канале.



Участники соревнований выступили в 10 весовых категориях. Сильнейшими стали наши новые чемпионы: Хожиакбар Мамаюсупов (в/к 54 кг, Башкортостан), Дмитрий Мельников (в/к 57 кг, Москва), Егор Чернушевич (в/к 60 кг, Москва, → мастер спорта), Илья Никишов (в/к 63,5 кг, Пензенская обл., → мастер спорта), Иван Кушов (в/к 67 кг, Кировская обл., → мастер спорта), Артем Татоян (в/к 71 кг, Оренбургская обл.), Алакпер Гезалов (в/к 80 кг, Самара), Никита Бруенок (в/к 86 кг, Санкт-Петербург, → мастер спорта) и Богдан Самарский (в/к 92 кг, Самара).



Спортсмен из Воронежской области Даниил Кравцов (в/к 75 кг) не только выполнил норматив мастера спорта, но и был признан «Лучшим боксером» турнира и получил ключи от нового автомобиля.



«Турнир начинался в 90-е годы по предложению тренеров и руководства и в этом году состоялся уже в 31-й раз. За это время через него прошли сотни спортсменов, в числе которых многие ребята, занимающиеся сейчас боксом профессионально. В основном это, конечно, мальчишки, хотя бывало, что участвовали и девочки. Всех победителей этого года от души поздравляю! Это тяжелый труд, и вы справились достойно», – сказал заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, 3-х кратный чемпион Европы, 5-ти кратный чемпион СССР Василий Шишов.



Отметим, что турнир входит в Единый ежегодный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, утверждается Министерством спорта Российской Федерации и проводится на площадке универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена».



«Эти соревнования являются визитной карточкой Самары, про них знает вся страна. А для боксеров Самарской области это, пожалуй, самый главный турнир, в котором они мечтают победить и выполнить норматив мастера спорта. Турнир очень конкурентный, и мы решили восстановить традицию – победителю вручать автомобиль «Лада Гранта» волжского автозавода. Считаю, что автомобиль – хорошая мотивация для молодого спортсмена», – рассказал председатель правления региональной общественной организации «Самарская областная Федерация Бокса» Сергей Карев.





Фото: пресс-служба администрации Самары