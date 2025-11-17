Я нашел ошибку
Главные новости:
Водители, будьте внимательны к пешеходам. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть.
18 ноября в регионе ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица
Названо допустимое количество мандаринов в день
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

17 ноября 2025 14:19
114
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»

В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, 3-х кратного чемпиона Европы, 5-ти кратного чемпиона СССР Василия Шишова. В этом году в них приняли участие около 100 спортсменов из 22 регионов, в том числе 24 боксера из Самары и Самарской области. Среди гостей финальные поединки посетили министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава города Самары Иван Носков.

«Судя по тем боям, которые я посмотрел, все были примерно равны по мастерству. Не было ни одного поединка, в котором победителя можно было бы предугадать заранее. За эту честную борьбу, за непредсказуемый результат мы и любим спорт. И бокс мы обязательно будем поддерживать и развивать, тем более что у Самары хорошая школа бокса, спортсмены показывают достойные результаты на российской и международной арене. Поздравляю всех спортсменов, благодарю участников, Федерацию бокса и Василия Шишова за спортивный праздник, который вы нам подарили!» – поделился глава города Самара Иван Носков в своем телеграм-канале. 

Участники соревнований выступили в 10 весовых категориях. Сильнейшими стали наши новые чемпионы: Хожиакбар Мамаюсупов (в/к 54 кг, Башкортостан), Дмитрий Мельников (в/к 57 кг, Москва), Егор Чернушевич (в/к 60 кг, Москва, → мастер спорта), Илья Никишов (в/к 63,5 кг, Пензенская обл., → мастер спорта), Иван Кушов (в/к 67 кг, Кировская обл., → мастер спорта), Артем Татоян (в/к 71 кг, Оренбургская обл.), Алакпер Гезалов (в/к 80 кг, Самара), Никита Бруенок (в/к 86 кг, Санкт-Петербург, → мастер спорта) и Богдан Самарский (в/к 92 кг, Самара).

Спортсмен из Воронежской области Даниил Кравцов (в/к 75 кг) не только выполнил норматив мастера спорта, но и был признан «Лучшим боксером» турнира и получил ключи от нового автомобиля. 

«Турнир начинался в 90-е годы по предложению тренеров и руководства и в этом году состоялся уже в 31-й раз. За это время через него прошли сотни спортсменов, в числе которых многие ребята, занимающиеся сейчас боксом профессионально. В основном это, конечно, мальчишки, хотя бывало, что участвовали и девочки. Всех победителей этого года от души поздравляю! Это тяжелый труд, и вы справились достойно», – сказал заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, 3-х кратный чемпион Европы, 5-ти кратный чемпион СССР Василий Шишов.

Отметим, что турнир входит в Единый ежегодный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, утверждается Министерством спорта Российской Федерации и проводится на площадке универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена».

 «Эти соревнования являются визитной карточкой Самары, про них знает вся страна. А для боксеров Самарской области это, пожалуй, самый главный турнир, в котором они мечтают победить и выполнить норматив мастера спорта. Турнир очень конкурентный, и мы решили восстановить традицию – победителю вручать автомобиль «Лада Гранта» волжского автозавода. Считаю, что автомобиль – хорошая мотивация для молодого спортсмена», – рассказал председатель правления региональной общественной организации «Самарская областная Федерация Бокса» Сергей Карев. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
16 ноября 2025, 17:48
17 ноября в регионе днем небольшой снег, слабый гололед, до +2°С
В Самаре без осадков, ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица. Экология
822
Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты.
16 ноября 2025, 17:15
В Самаре ушла из жизни президент клуба «Отечество» Валентина Воронова 
Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты. Общество
1070
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован.
16 ноября 2025, 16:09
В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован. Происшествия
918
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
115
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
212
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1540
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1524
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1384
