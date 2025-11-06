В Самаре завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга»

140

В крытом футбольном манеже «Самара Арена» завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга».

Впервые на таком турнире были представлены восемь дисциплин:

- фиджитал-сквош

- фиджитал-бокс

- фиджитал-гонки

- фиджитал-баскетбол

- фиджитал-велогонки

- фиджитал-пятиборье

- двоеборье-тактическая стрельба

- фиджитал - легкая атлетика

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов - ветераны и участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных и социальных учреждениях, из Самары и Самарской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской области, Белгорода, Курска и других регионов.

Турнир состоялся при поддержке Правительства Самарской области, общероссийского движения «Здоровое Отечество» и фонда «Защитники Отечества».

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Никита Нагорный.

Сквош:

Владислав Ураков (Самарская область) / Александр Шилов (сквошист) - золото

Евгений Акульшин (Курск) / Дмитрий Гришанин (сквошист) - золото

Бокс:

Евгений Казимиров (Белгородская область) - золото

Автогонки:

Дмитрий Рябцовский (Самарская область) - золото

Легкая атлетика:

Феруз Алиев (Самарская область) - золото

Павел Гондюхин (Самарская область) - серебро

Игорь Шуба (Самарская область) - бронза

Отдельный приз за лучший результат на беговой дорожке – Павел Гондюхин (Самарская область)

Пятиборье:

Павел Гондюхин (Самарская область) - золото

Велогонки:

Виталий Гражданкин (Самарская область) - ножной велосипед - золото

Владислав Ураков (Самарская область) - ручной велосипед - золото

Виталий Гражданкин (Самарская область) - абсолютный чемпион - золото

Баскетбол:

Евгений Маслинников (Самарская область) - золото

Тимофей Лепский (Самарская область) - серебро

Геннадий Павлов (Самарская область) - бронза

Двоеборье-тактическая стрельба:

Самарская область - золото

Сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области - серебро

Омская область - бронза

Фото: Анна Зайцева/минспорта СО