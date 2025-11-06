В Самаре завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга»

В крытом футбольном манеже «Самара Арена» завершились соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга».
Впервые на таком турнире были представлены восемь дисциплин:
- фиджитал-сквош
- фиджитал-бокс
- фиджитал-гонки
- фиджитал-баскетбол
- фиджитал-велогонки
- фиджитал-пятиборье
- двоеборье-тактическая стрельба
- фиджитал - легкая атлетика
В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов - ветераны и участники СВО, которые проходят реабилитацию в лечебных и социальных учреждениях, из Самары и Самарской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской области, Белгорода, Курска и других регионов.
Турнир состоялся при поддержке Правительства Самарской области, общероссийского движения «Здоровое Отечество» и фонда «Защитники Отечества».
В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Никита Нагорный.
Сквош:
Владислав Ураков (Самарская область) / Александр Шилов (сквошист) - золото
Евгений Акульшин (Курск) / Дмитрий Гришанин (сквошист) - золото
Бокс:
Евгений Казимиров (Белгородская область) - золото
Автогонки:
Дмитрий Рябцовский (Самарская область) - золото
Легкая атлетика:
Феруз Алиев (Самарская область) - золото
Павел Гондюхин (Самарская область) - серебро
Игорь Шуба (Самарская область) - бронза
Отдельный приз за лучший результат на беговой дорожке – Павел Гондюхин (Самарская область)
Пятиборье:
Павел Гондюхин (Самарская область) - золото
Велогонки:
Виталий Гражданкин (Самарская область) - ножной велосипед - золото
Владислав Ураков (Самарская область) - ручной велосипед - золото
Виталий Гражданкин (Самарская область) - абсолютный чемпион - золото
Баскетбол:
Евгений Маслинников (Самарская область) - золото
Тимофей Лепский (Самарская область) - серебро
Геннадий Павлов (Самарская область) - бронза
Двоеборье-тактическая стрельба:
Самарская область - золото
Сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области - серебро
Омская область - бронза
Фото: Анна Зайцева/минспорта СО