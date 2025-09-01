В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»

32

7 сентября в Самаре в сквере Фадеева (пересечение проспекта Ленина и улицы Осипенко) состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота». 2+



Соревнования пройдут среди спортсменов 2005 года рождения и старше, среди ветеранов, среди юниоров и юниорок 2006-2007 годов рождения, среди юношей и девушек, мальчиков и девочек по возрастным группам. Впервые будет представлена возрастная категория от 2 до 7 лет.



К участию допускаются все желающие при наличии полиса ОМС и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.



Начало соревнований в 9 часов.



В 14 часов состоится мастер-класс и соревнования с участием профессиональных легкоатлетов - рекордсменов, участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.

Фото: минспорта СО