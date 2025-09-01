Я нашел ошибку
В этом году автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении.
В Волжском районе завершен капитальный ремонт участка региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка
На соревнования по прыжкам в высоту приглашают спортсменов и любителей спорта.
В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»
Матвей Коробельщиков - бронза.
Семен Грехов из Самарской области выиграл первенство России по спидвею 
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +28, +30°С.
 2 сентября в регионе кратковременный дождь, местами гроза, возможен град
В конкурсе может принять участие любая некоммерческая организация, зарегистрированная не позднее 15 апреля 2025 года.
НКО региона приглашают к участию в конкурсе Фонда президентских грантов
В ходе открытого диалога осуждённые честно рассказали, что для них является ценным в жизни – кто-то назвал имена детей, кто-то – мечту о свободе, другие – возможность искупить вину и начать всё с чистого листа.
В ИК-3 УФСИН СО прошло арт-терапевтическое занятие с осужденными
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки.
Энергетики «Т Плюс» напомнили школьникам Самары о безопасности
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»

1 сентября 2025 17:09
32
На соревнования по прыжкам в высоту приглашают спортсменов и любителей спорта.

7 сентября в Самаре в сквере Фадеева (пересечение проспекта Ленина и улицы Осипенко) состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота».  2+

 Соревнования пройдут среди спортсменов 2005 года рождения и старше, среди ветеранов, среди юниоров и юниорок 2006-2007 годов рождения, среди юношей и девушек, мальчиков и девочек по возрастным группам. Впервые будет представлена возрастная категория от 2 до 7 лет.

 К участию допускаются все желающие при наличии полиса ОМС и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

 Начало соревнований в 9 часов.

В 14 часов состоится мастер-класс и соревнования с участием профессиональных легкоатлетов - рекордсменов, участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.

 

Фото:   минспорта СО

