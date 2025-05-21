В Самаре в 2025 году планируют открыть два новых ФОКа

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В областной столице продолжается строительство спортивных объектов.

Одну из площадок в поселке Прибрежный посетил мер Иван Носков. К физкультурно-оздоровительному комплексу уже подведен водопровод, продолжаются работы по благоустройству территории.

- Было принято верное решение - прислушаться к мнению жителей. В частности, они попросили заменить баскетбольную площадку на футбольное поле, установить возле ФОКа воркаут-площадки, - рассказал глава города в своем телеграм-канале.

Сейчас подрядчик подключает коммуникации, и в скором времени начнется отделка внутренних помещений. Комплекс планируют открыть в конце года.



Второй строящийся ФОК находится в Ленинском районе. Объект почти готов - уже идет подготовка к формированию бесплатных спортивных секций, пишет Сова.