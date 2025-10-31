В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»

С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Участники турнира - восемь команд, сформированные из спортсменов-паралимпийцев и ветеранов специальной военной операции, показавших высокие результаты по итогам отборочных соревнований.
«Союз» Приморский край
«Мужество» Москва
«Булат» Республика Башкортостан
«Донской Рубеж» Ростовская область
«Гвардия» Московская область
«СКА-Стрела» Санкт-Петербург
«Татсиб» Республика Татарстан
«ЮСКА» ХМАО-Югра
Четыре лучшие команды по итогам 3-го круга получат право участвовать в борьбе за звание чемпиона России в финальном этапе дивизиона «Лига Героев», а также разыграют Кубок «Герои нашего времени» и призовой фонд.
На церемонии открытия участников чемпионата России приветствовали почетные гости:
Владимир Колчин - помощник полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
Дмитрий Яковлев - врио вице-губернатора
Самарской области
Олег Саитов - вице-председатель
общероссийского общественного движения содействия
спортивному и патриотическому воспитанию граждан
«Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу
Иван Носков - глава городского округа Самара
Андрей Строкин - президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата