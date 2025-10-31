В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»

127

С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Участники турнира - восемь команд, сформированные из спортсменов-паралимпийцев и ветеранов специальной военной операции, показавших высокие результаты по итогам отборочных соревнований.

«Союз» Приморский край

«Мужество» Москва

«Булат» Республика Башкортостан

«Донской Рубеж» Ростовская область

«Гвардия» Московская область

«СКА-Стрела» Санкт-Петербург

«Татсиб» Республика Татарстан

«ЮСКА» ХМАО-Югра

Четыре лучшие команды по итогам 3-го круга получат право участвовать в борьбе за звание чемпиона России в финальном этапе дивизиона «Лига Героев», а также разыграют Кубок «Герои нашего времени» и призовой фонд.

На церемонии открытия участников чемпионата России приветствовали почетные гости:

Владимир Колчин - помощник полномочного

представителя Президента Российской Федерации в

Приволжском федеральном округе

Дмитрий Яковлев - врио вице-губернатора

Самарской области

Олег Саитов - вице-председатель

общероссийского общественного движения содействия

спортивному и патриотическому воспитанию граждан

«Здоровое Отечество», двукратный олимпийский чемпион по боксу

Иван Носков - глава городского округа Самара

Андрей Строкин - президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата