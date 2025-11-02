В Самаре стартовали всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек

Сегодня, 2 ноября, в спортивном комплексе «Ипподром-Арена» в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет.
На протяжении пяти дней, со 2 по 5 ноября, за звание сильнейших будут бороться 12 команд из 11 регионов России.
Вход на матчи - по бесплатным билетам.
Матчи 3 и 4 ноября:
08:30
12:00
15:30
19:00
5 ноября:
09:00 - полуфиналы
15:00 - матч за 3-е место и финал
Масштабное спортивное событие проходит в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». С программой форума можно ознакомиться на сайте forumsportrussia.ru.
Фото: скриншот видео/ минспорта СО