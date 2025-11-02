Я нашел ошибку
Главные новости:
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники.
С начала дня в Самарской области ликвидировали 7 пожаров
Он будет отмечаться в конце мая.
В России появится новый праздник - День сварщика.
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С.
3 ноября в регионе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, до  +5°С
В спортивном комплексе «Ипподром-Арена» в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет.
В Самаре стартовали всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек
Ограничения распространяются и на туристов.
На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным с 1 января 2007 года
Волейболисты «Новы» побеждают в Кемерово. 
ВК «Нова» одерживает третью победу в четырех матчах со старта сезона
Пройдено 1460 метров из 1586 — осталось 126 метров.
В минстрое СО рассказали о ходе работ на правом перегонном тоннеле станции «Театральная»
В качестве альтернативы эксперт предложил использовать для хранения колясок и велосипедов личные квартиры или балконы.
За коляски и велосипеды в подъездах многоквартирных домов грозят штрафы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре стартовали всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек

2 ноября 2025 19:47
156
В спортивном комплексе «Ипподром-Арена» в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет.

Сегодня, 2 ноября, в спортивном комплексе «Ипподром-Арена» в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет.

На протяжении пяти дней, со 2 по 5 ноября, за звание сильнейших будут бороться 12 команд из 11 регионов России.

Вход на матчи - по бесплатным билетам.

Матчи 3 и 4 ноября:
08:30
12:00
15:30
19:00

5 ноября:
09:00 - полуфиналы
15:00 - матч за 3-е место и финал

Масштабное спортивное событие проходит в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». С программой форума можно ознакомиться на сайте forumsportrussia.ru.

 

Фото: скриншот видео/ минспорта СО

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники.
02 ноября 2025, 22:45
С начала дня в Самарской области ликвидировали 7 пожаров
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники. Происшествия
74
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С.
02 ноября 2025, 20:29
3 ноября в регионе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, до  +5°С
В Самаре ночью 0, -2°С, днем +2, +4°С. Общество
283
Пройдено 1460 метров из 1586 — осталось 126 метров.
02 ноября 2025, 16:46
В минстрое СО рассказали о ходе работ на правом перегонном тоннеле станции «Театральная»
Пройдено 1460 метров из 1586 — осталось 126 метров. Благоустройство
226
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
577
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
527
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1005
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
706
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
592
Весь список