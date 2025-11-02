В Самаре стартовали всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек

156

Сегодня, 2 ноября, в спортивном комплексе «Ипподром-Арена» в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет.

На протяжении пяти дней, со 2 по 5 ноября, за звание сильнейших будут бороться 12 команд из 11 регионов России.

Вход на матчи - по бесплатным билетам.

Матчи 3 и 4 ноября:

08:30

12:00

15:30

19:00

5 ноября:

09:00 - полуфиналы

15:00 - матч за 3-е место и финал

Масштабное спортивное событие проходит в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». С программой форума можно ознакомиться на сайте forumsportrussia.ru.

Фото: скриншот видео/ минспорта СО