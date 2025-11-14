В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева

128

В Самаре 14 и 15 ноября проходят всероссийские соревнования по фехтованию на призы Министра спорта России Михаила Дегтярева.

Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах. Турнир проходит в личном зачете отдельно среди юношей и среди девушек. Принимает соревнования спортивный комплекс «Локомотив».

Соревнования являются ежегодными и традиционными для нашего региона. Михаил Дегтярев является воспитанником самарской школы фехтования, мастером спорта, и был инициатором этих соревнований, работая еще в должности президента Федерации фехтования Самарской области.

Второй год подряд соревнования носят высокое звание турнира на призы Министра спорта страны.

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО