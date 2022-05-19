В Самаре состоялся мемориальный турнир по дзюдо, посвященный памяти офицера СОБР

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Открытый турнир по дзюдо на Кубок заместителя командира СОБР Игоря Семенова состоялся в Самаре, на базе спортивного комплекса «Динамо». В состязаниях приняли участие юниоры 2003 – 2005 годов рождения. Всего на татами вышли 115 спортсменов из 13 спортивных клубов региона. Соревнования проводились в девяти весовых категориях.

В церемониях открытия и награждения победителей приняли участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области, а также ветераны войск правопорядка. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области.

«Турнир, посвященный памяти нашего героического земляка, подполковника милиции Игоря Семенова, отдавшего свою жизнь за сохранение конституционной целостности России, является для нашего региона традиционным. И молодым спортсменам всегда очень приятно и крайне почетно выступать на состязаниях, которые носят имя подполковника Семенова. Таким образом, они сохраняют память не только о нем, но и обо всех наших земляках, погибших в Афганистане, на Кавказе и в ходе многих других локальных конфликтов», - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.