В спорткомплексе «Маяк» в Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон».

Он объединил спортивные коллективы, танцевальные студии и спортивно- оздоровительные клубы, которые развивают и популяризируют аэробику как массовый вид спорта.

В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.

Состоялись показательные выступления и мастер-классы для детей от 6 до 12 лет и старше, на которых участники получили рекомендации по базовым шагам, партерной хореографии, махам и элементам группы Д, общей и специальной физподготовке, функциональным тренировкам.

Ведущим мастер-классов стал преподаватель из Москвы, мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Илья Остапенко.

Фото: Самарский спорт