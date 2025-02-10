В Самаре состоялись всероссийские соревнования по киокусинкай

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В «МТЛ Арене» 9 февраля в течение дня проходили всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори». Участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Турнир является традиционным для нашего региона и в этом году прошел в десятый раз, и в третий раз - в статусе всероссийских соревнований.

На татами в течение дня выходили почти 750 спортсменов из 25 регионов России. Они состязались в разных возрастных и весовых категориях в дисциплинах «ката» - показательная техника и «кумитэ» - поединки.

Фото Maxim Kalinkin