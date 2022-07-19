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В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу за первенство среди служб и подразделений областного главка полиции.



Традиционные соревнования по мини-футболу в рамках служебно-спортивного зачета ГУ МВД России по Самарской области прошли на поле стадиона «Динамо». Участниками стали действующие сотрудники различных служб и подразделений областного главка. Футбол для полицейских - это не только хобби и возможность продемонстрировать свою физическую подготовку, но и показать коллегам и болельщикам, насколько занятия спортом сплачивают коллективы.

В течении двух дней на футбольном поле не утихали возгласы болельщиков, а участники 13 команд показывали свое мастерство и действительно честную и зрелищную игру. До победного свистка полицейские-футболисты боролись за заветное первое место.

Среди команд оказались как любители футбола, так и профессиональные спортсмены. Как отмечают сотрудники полиции, увлечение спортом положительным образом сказывается не только на их физической подготовке, но и на выполнении служебных задач. Поэтому свое свободное от службы время они тратят на тренировки.

По итогам соревнования победу одержала команда Оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, второе место заняли футболисты Управления по контролю за оборотом наркотиков, на третьем оказалась команда сотрудников отдельной специальной роты УГИБДД ГУ МВД. Игроки поблагодарили организаторов за возможность показать свои силы на поле и принять участие в спортивных состязаниях по мини-футболу.

В завершении мероприятия дипломы победителям и призерам вручил начальник отделения профессиональной служебной и физической подготовки Отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Шакиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО