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В Самаре состоится X Космический полумарафон

11 апреля 2025 13:58
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в Самаре состоится X Космический полумарафон

13 апреля в Самаре состоится X Космический полумарафон, который станет официальным открытием бегового сезона 2025 года. Более 3500 участников более чем из 150 городов России, а также зарубежных стран соберутся, чтобы испытать свои силы на живописных трассах вдоль набережной Волги. Торжественное открытие - в 9:00.

В этом году в программе забега предусмотрены различные дистанции, которые подойдут как опытным спортсменам, так и любителям. В их числе - детский забег 300 м и 600 м, корпоративный забег 5х3 км, 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, северная ходьба 3 км и 10 км, а также бесплатный забег на дистанции 1 586 м «Самарская миля», в котором смогут принять участие все желающие с 7 лет.

Общая трасса всех дистанций легкоатлетического забега пролегает вдоль набережной реки Волги, вдоль культурных достопримечательностей по Волжскому проспекту, ул. Максима Горького, ул. Лесная. Стартовый городок расположится на Волжском проспекте, 10 (II очередь набережной Волги, зона амфитеатра на склоне площади Славы).

Участники, завершившие дистанцию, получат на финише памятные медали. Приглашаем всех любителей бега, вместе с семьями и друзьями присоединиться к яркому событию и поддержать участников!

Фото: горадм

 

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