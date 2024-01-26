В Самаре состоится турнир "Защитник Отечества" по спортивному метанию ножа среди спортсменов с ПОДА

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В субботу, 27 января в Самаре в ССК "Аверс" на улице Пионерской, 108, состоится турнир "Защитник Отечества" по спортивному метанию ножа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



Соревнования посвящены памяти Героя России Артема Пономаренко, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне СВО.



Участники могут зарегистрироваться на три дисциплины: метание с дистанции 3, 4 или 5 метров. Запись по телефону: 8-996-342-79-13. Начало соревнований в 10.00. Подробности в группе: Спортивное метания ножа с поражением ОДА.