Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат.
Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»

9 сентября 2025 14:02
87
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»

В субботу, 6 сентября, ушел из жизни ветеран самарского спорта, бывший игрок «Крыльев Советов» и тренер Борис Широчкин. Ему был 81 год.

О его смерти сообщила Самарская городская федерация футбола, пишет 63.ру.

«С большим прискорбием сообщаем, что на 82 году ушел из жизни известный самарский тренер, бывший профессиональный футболист, ветеран футбольного клуба „Крылья Советов“ Широчкин Борис Иванович. Федерация приносит искренние соболезнования семье и близким Бориса Ивановича», — говорится в сообщении федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Широчкин родился в Куйбышеве в 1944 году. За «Крылья Советов» он начал играть в 1962 году, затем выступал в командах второй советской лиги. В конце 60-х — начале 70-х Борис Иванович выходил на поле за уфимский «Строитель», пензенский «Химмашевец» и тольяттинское «Торпедо» на позиции полузащитника. Позднее Широчкин работал тренером.

«Прощание с Борисом Ивановичем Широчкиным состоится 9 сентября в Самаре в 10:30 в похоронном доме № 1 на Алма-Атинской 236», — рассказали представители Самарской городской федерации футбола.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
120
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
131
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
233
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
476
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
461
Весь список