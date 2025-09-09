В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»

87

В субботу, 6 сентября, ушел из жизни ветеран самарского спорта, бывший игрок «Крыльев Советов» и тренер Борис Широчкин. Ему был 81 год.

О его смерти сообщила Самарская городская федерация футбола, пишет 63.ру.

«С большим прискорбием сообщаем, что на 82 году ушел из жизни известный самарский тренер, бывший профессиональный футболист, ветеран футбольного клуба „Крылья Советов“ Широчкин Борис Иванович. Федерация приносит искренние соболезнования семье и близким Бориса Ивановича», — говорится в сообщении федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Широчкин родился в Куйбышеве в 1944 году. За «Крылья Советов» он начал играть в 1962 году, затем выступал в командах второй советской лиги. В конце 60-х — начале 70-х Борис Иванович выходил на поле за уфимский «Строитель», пензенский «Химмашевец» и тольяттинское «Торпедо» на позиции полузащитника. Позднее Широчкин работал тренером.

«Прощание с Борисом Ивановичем Широчкиным состоится 9 сентября в Самаре в 10:30 в похоронном доме № 1 на Алма-Атинской 236», — рассказали представители Самарской городской федерации футбола.