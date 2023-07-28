В Самаре с 29 по 30 июля пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе

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С 29 по 30 июля в универсальном комплексе «МТЛ Арена» пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти Сергея Суркова. В юбилейном XXV турнире примут участие команды из Самарской, Амурской, Брянской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР, Крыма и других регионов России.



Сергей Васильевич Сурков - первый мастер спорта СССР по вольной борьбе в Куйбышевской области. Ушел из жизни в 1994 году в возрасте 33 лет.



Почетные гости турнира: олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Давид Мусульбес, чемпион Европы и СССР, заслуженный тренер России Дзамболат Тедеев, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, олимпийский чемпион Сослан Рамонов и другие.



В субботу, 29 июля, предварительные поединки стартуют в 10:00. Торжественная церемония открытия в 15:30. Полуфинальные поединки в 17:00. 30 июля, начало соревнований в 10:00. В 14:00 - церемония награждения.



Фото: минспорта СО