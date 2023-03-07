В Самаре прошли Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Волжская волна»

105

В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации, которые боролись за награды в двух возрастных категориях: мальчики, девочки до 13 лет, а также юноши 13-16 и девушки 13-15 лет. Представители 63 региона завоевали медали в трех дисциплинах:



Кузнецова Анастасия (соло, до 13 лет) - серебро;

Галеева Арина, Емельянова Анастасия, Ермакова Виктория, Кузнецова Анастасия, Кузнецова София, Лисова Алиса, Нечипуренко Алиса, Шопина Полина (комби, до 13 лет) - серебро;

Кузнецова Анастасия, Шопина Полина (дуэт, до 13 лет) - серебро.

Фото: минспорта СО