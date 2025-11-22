Я нашел ошибку
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха принимает участие сборная России. Сегодня состоялись соревнования по велоспорту.
Егор Гаврилов и Елизавета Бавыкина из Самарской области - призеры Сурдлимпиады в Токио
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября в регионе ожидается туман 
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств
Проведение соревнований по следж-хоккею активно способствует физической реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью.
В Самаре прошли ежегодные юношеские соревнования по следж-хоккею
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело об исчезновении сызранки
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре прошли ежегодные юношеские соревнования по следж-хоккею

22 ноября 2025 14:40
136
Проведение соревнований по следж-хоккею активно способствует физической реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью.

Детский турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда «Преобразование» уже стал традиционным для Самарской области.

В турнире приняли участие команды из Самарской области и других регионов России, составленные из детей с ограниченными возможностями здоровья, поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Матчи проходили в формате 3х3.

На церемонии открытия участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев. А в символическом первом вбрасывании принял участие игрок сборной Самарской области по следж-хоккею, ветеран СВО Дмитрий Худошин.

Проведение соревнований по следж-хоккею активно способствует физической реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью.

Узнать о занятиях следж-хоккеем в Самарской области для детей и взрослых можно в областном Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

 

Фото:  Максим Калинкин/минспорта СО

 

 

Теги: Самара

Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
22 ноября 2025, 15:33
23 ноября в регионе ожидается туман 
Экология
23
Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.
21 ноября 2025, 20:45
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче с «Ростовом»
Футбол в Самаре
579
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
21 ноября 2025, 20:23
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
Происшествия
560
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
178
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
211
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
598
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
569
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
581
