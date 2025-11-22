В Самаре прошли ежегодные юношеские соревнования по следж-хоккею

136

Детский турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда «Преобразование» уже стал традиционным для Самарской области.

В турнире приняли участие команды из Самарской области и других регионов России, составленные из детей с ограниченными возможностями здоровья, поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Матчи проходили в формате 3х3.

На церемонии открытия участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев. А в символическом первом вбрасывании принял участие игрок сборной Самарской области по следж-хоккею, ветеран СВО Дмитрий Худошин.

Проведение соревнований по следж-хоккею активно способствует физической реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью.

Узнать о занятиях следж-хоккеем в Самарской области для детей и взрослых можно в областном Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО