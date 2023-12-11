В Самаре прошел Турнир среди юношей 14-15 лет по дзюдо

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Под звуки оркестра Культурного центра областного главка МВД, в присутствии заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майора полиции Александра Афанасьева, сотрудников, ветеранов, тренеров и молодых спортсменов Общества, в торжественной обстановке на центральном входе стадиона «Динамо» открыт мемориальный стенд, посвященный 100-летию спортивного Общества.

Почетное право открыть мемориальный стенд предоставили мастеру спорта СССР по самбо, заслуженному тренеру СССР и России по самбо и дзюдо, заслуженному работнику физической культуры России, тренеру-преподавателю Самарской региональной организации «Динамо» Петрову Николаю Федоровичу.

«В этом году старейшему спортивному обществу страны «Динамо» исполнилось 100 лет. Возраст солидный, как и традиции. История Общества, это в первую очередь спортсмены, их труд и достижения. Я уверен, что мемориальный стенд с легендарной историей спортивного общества станет визитной карточкой для жителей и гостей губернии» - подчеркнул генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

Спортивный праздник продолжился в борцовском зале торжественным открытием Турнира среди юношей 14-15 лет по дзюдо на призы Председателя Самарской региональной организации Всероссийского спортивного общества «Динамо», посвященного столетию Общества.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 юношей из Самарской области и регионов ПФО.

Обращаясь к спортсменам, заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев пожелал ребятам честной борьбы и воли к победе. Александр Михайлович поблагодарил организаторов соревнований за спортивное воспитание подрастающего поколения и вручил почетные награды ветеранам физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В борьбе за призовые места юные спортсмены проявили свои лучшие качества, мастерство и волю к победе.

В завершение турнира медали и грамоты победителям и призерам вручил первый заместитель Председателя Самарской региональной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов. Олег Николаевич отметил, что профессиональное занятие спортом помогает молодым людям не только в физическом развитии, но и в формировании полноценной личности, помогает ставить перед собой цели и достигать их. Спорт дисциплинирует и закаляет характер.

Участники спортивного мероприятия поблагодарили организаторов за возможность показать свои силы и принять участие в состязаниях.