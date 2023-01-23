В Самаре прошел турнир по волейболу среди юношей, посвященный 100-летию Общества «Динамо»

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18 апреля 2023 года одной из выдающихся спортивных организаций Российской Федерации исполнится 100 лет. На днях в областной столице состоялся открытый турнир Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» по волейболу среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвященный юбилею спортивной организации.

В состязании приняли участие 6 команд из Самарской области: «Красные крылья» г. Тольятти, две команды Центра развития физкультуры и спорта г.о. Самара, Новокуйбышевская команда «НОВА», команда Спортивного центра г. Кинель и команда самарского «Динамо». В общей сложности более 70 юношей приехали, чтобы выиграть турнир и увезти заветный кубок.

В рамках турнира прошло 13 динамичных и эмоциональных игр. Спортсмены сражались за каждый мяч и старались применить на практике знания, которые получили на тренировках. Болельщики активно поддерживали свои команды. Тренеры давали ценные наставления и советы, а судьи…. Судьи были бескомпромиссны и справедливы.

По итогу соревнований места распределились следующим образом:

1 место – Центр развития физкультуры и спорта г.о. Самара (2006 г.р.);

2 место – Центр развития волейбола «НОВА»;

3 место – Спортивный центр г. Кинель;

Победители и призеры соревнований награждены юбилейными кубками Общества «Динамо», медалями и дипломами соответствующих степеней, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО